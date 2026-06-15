Os novos serviços funcionam dentro da Policlínica Dom Walmor, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Divulgação

Os novos serviços funcionam dentro da Policlínica Dom Walmor, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hDivulgação

Publicado 15/06/2026 17:14

Nova Iguaçu - A rede municipal de saúde de Nova Iguaçu ganhou dois importantes reforços com a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e do primeiro ambulatório especializado no atendimento a mulheres com endometriose. Os novos serviços funcionam dentro da Policlínica Dom Walmor, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Centro de Especialidades Odontológicas foi totalmente reformado e modernizado para se tornar referência municipal em atendimentos especializados de baixa e média complexidade. Com capacidade para atender cerca de mil pacientes por mês, a unidade oferecerá serviços como clínica odontológica especializada, endodontia (tratamento de canal), periodontia, odontopediatria e pequenas cirurgias bucomaxilofaciais.

O espaço também contará com atendimento voltado a pacientes com necessidades especiais e mulheres vítimas de violência doméstica, que terão acolhimento especializado e ambientes preparados para garantir privacidade e conforto durante o tratamento.

Presente na entrega, o prefeito Dudu Reina destacou a importância de ambos os equipamentos para os moradores de Nova Iguaçu.

“Estamos entregando uma estrutura moderna, equipada e preparada para atender a população com mais qualidade. Nosso objetivo não é apenas oferecer espaços novos, mas garantir eficiência, acolhimento e um atendimento cada vez mais humanizado para os moradores de Nova Iguaçu”, afirmou.

Ambulatório de Endometriose

Além do CEO, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou o primeiro ambulatório de endometriose da história do município. O novo serviço foi criado para oferecer atendimento especializado a mulheres diagnosticadas ou com suspeita da doença, ampliando a assistência à saúde feminina na rede pública.

A endometriose é uma doença crônica que afeta milhares de mulheres em idade reprodutiva e pode causar dores intensas, infertilidade e prejuízos significativos à qualidade de vida. O diagnóstico costuma levar anos para ser concluído, o que torna fundamental a existência de um serviço especializado para acompanhamento e tratamento.

O ambulatório contará com atendimento multiprofissional, oferecendo acompanhamento especializado, encaminhamento para exames e suporte contínuo às pacientes. A proposta é acelerar o diagnóstico e garantir um cuidado integral às mulheres atendidas pela rede municipal.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, ressaltou a importância dos novos serviços para o fortalecimento da rede pública de saúde.

“A sensação é de realização por poder entregar equipamentos tão importantes. Sou médico do município há 26 anos, me formei, estudei e construí minha trajetória profissional em Nova Iguaçu e participar deste momento é algo que me orgulha de pertencer a essa cidade. Seguimos trabalhando para ampliar os serviços, qualificar o atendimento e entregar cada vez mais à população”, disse.

Como funcionarão os arrendamentos

Para ter acesso ao Centro de Especialidades Odontológicas, o paciente deve procurar uma Clínica da Família, Unidade Básica de Saúde ou policlínica da rede municipal para uma avaliação odontológica inicial. Caso haja necessidade de tratamento especializado, o profissional fará o encaminhamento por meio do Sistema Municipal de Regulação, responsável pelo agendamento da consulta no CEO.

O mesmo fluxo será adotado para o Ambulatório de Endometriose. Mulheres com sintomas ou suspeita da doença devem procurar uma unidade de saúde da rede municipal para avaliação médica. Havendo indicação para acompanhamento especializado, a paciente será encaminhada pelo sistema de regulação e receberá o agendamento para atendimento no ambulatório.