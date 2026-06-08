Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:00

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Thadeu do Marcos Fernandes, que institui o aplicativo “Botão do Pânico”, ferramenta voltada à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município.



A proposta prevê a criação de um aplicativo gratuito, com sistema de geolocalização em tempo real, que permitirá às usuárias acionarem rapidamente os órgãos responsáveis em situações de risco iminente. A administração e operacionalização do programa ficarão sob a responsabilidade da Secretaria municipal de Ordem Pública, em conjunto com a Secretaria municipal da Mulher.



“Este projeto busca ampliar a rede de proteção às mulheres iguaçuanas, oferecendo um mecanismo ágil e acessível para solicitar ajuda em casos de ameaça, agressão ou descumprimento de medidas protetivas”, afirmou o vereador Thadeu.



Além deste projeto, os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, outras três importantes propostas. A primeira institui a Política Municipal de Incentivo à Aprendizagem Profissional, com o objetivo de ampliar oportunidades de qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho. A segunda cria a Campanha Municipal de Informação, Prevenção e Enfrentamento aos Riscos Recorrentes dos Jogos de Azar e das Apostas Online, visando conscientizar a população sobre os impactos financeiros, sociais e emocionais decorrentes dessa prática.



Também foi aprovado, em primeira votação, o projeto do vereador que estabelece diretrizes para a prevenção e o enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes em atividades informais, fortalecendo ações de proteção integral e garantia dos direitos desse público.



Em segunda discussão, o plenário aprovou o projeto que institui a Semana Municipal da Atividade Física e o Dia Municipal da Atividade Física. A proposta tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover a prática esportiva e conscientizar a população sobre a importância da atividade física para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida.