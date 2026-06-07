Teste do pezinho é considerado um dos principais meios para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos - Divulgação

Teste do pezinho é considerado um dos principais meios para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidosDivulgação

Publicado 07/06/2026 16:47

Nova Iguaçu - O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões já realizou 4.593 testes do pezinho desde sua inauguração, em abril de 2024. Às vésperas do Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho, a unidade reforça a importância do exame, considerado um dos principais meios para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos.

Referência em atendimento materno-infantil em Nova Iguaçu, a maternidade oferece o exame aos bebês que necessitam de internação por um período mais prolongado. Somente em 2026, já foram realizados 731 testes na unidade. Os recém-nascidos que recebem alta antes do terceiro dia de vida deixam a maternidade com encaminhamento para realizar o procedimento em uma das unidades da rede municipal de saúde.

O Teste do Pezinho deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê e é considerado essencial para a identificação precoce de doenças que, muitas vezes, não apresentam sintomas nos primeiros dias após o nascimento.

“O Teste do Pezinho é uma ferramenta vital para a detecção precoce de doenças, como o hipotireoidismo congênito e a toxoplasmose congênita. Caso não sejam diagnosticadas e acompanhadas adequadamente, essas enfermidades podem causar alterações neurológicas, comprometimento do desenvolvimento, deficiência intelectual e outras complicações graves. Quanto mais cedo identificamos essas condições, maiores são as chances de intervenção e de qualidade de vida para a criança”, explicou a pediatra e neonatologista Liliane Maia.

Implementado no Brasil em 1976, o Teste do Pezinho completa 50 anos em 2026 como uma das principais estratégias de prevenção em saúde neonatal. Em Nova Iguaçu, além da maternidade, o exame é realizado em cerca de 60 unidades de saúde municipais, envolvendo clínicas da família, unidades básicas de saúde e o Centro de Saúde Vasco Barcelos. No total, o município realiza entre 500 e 700 testes por mês.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, destaca que a realização do exame dentro do prazo recomendado é fundamental para garantir a efetividade do diagnóstico precoce.

“Nenhum recém-nascido deve ficar sem realizar o Teste do Pezinho. Para os bebês que recebem alta antes do período indicado para o exame, a rede municipal oferece atendimento em diversas unidades. É importante que os pais sigam a orientação recebida na maternidade e façam o procedimento dentro do prazo recomendado, garantindo um cuidado essencial para a saúde da criança”, afirmou.

O exame é realizado por meio da coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê, em um procedimento rápido e seguro. Após a coleta, as amostras são encaminhadas para análise laboratorial e o resultado fica disponível virtualmente para a família em até 30 dias.

Em caso de alteração, o paciente é convocado para uma nova avaliação e encaminhado para acompanhamento especializado junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Os pais e responsáveis podem consultar a lista completa das unidades que realizam o Teste do Pezinho no município pelo site da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu.