Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 10/06/2026 17:19

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) aprovou, em segunda discussão, durante a sessão ordinária desta quarta (10,) o Projeto de Lei de autoria dos vereadores Marcio Fonseca e Dr. Marcio Guerreiro que garante prioridade para que irmãos sejam matriculados na mesma unidade da rede municipal de ensino.

A proposta busca facilitar a rotina das famílias iguaçuanas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades de deslocamento e organização dos horários escolares dos filhos. A medida também fortalece os vínculos familiares e contribui para a segurança e o acompanhamento da vida escolar das crianças.

Autor do projeto, o vereador Marcio Fonseca destacou o impacto positivo da iniciativa no dia a dia das famílias. "Sabemos das dificuldades que muitos pais enfrentam para levar os filhos a escolas diferentes. Este projeto representa mais comodidade, economia de tempo e tranquilidade para as famílias, além de fortalecer a convivência entre irmãos no ambiente escolar", afirmou.

O vereador Dr. Marcio Guerreiro ressaltou que a proposta atende a uma demanda recorrente da população. "Estamos falando de uma medida simples, mas de grande alcance social. Quando os irmãos estudam na mesma unidade, a família ganha mais facilidade para acompanhar o desempenho escolar e organizar sua rotina. É um avanço importante para a educação e para a qualidade de vida dos cidadãos", destacou.