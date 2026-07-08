As equipes atuarão diariamente em mais de 170 pontos críticos de descarte irregular já mapeados pela Prefeitura - Divulgação

As equipes atuarão diariamente em mais de 170 pontos críticos de descarte irregular já mapeados pela PrefeituraDivulgação

Publicado 08/07/2026 14:21

Nova Iguaçu - Tolerância zero para quem descarta lixo e entulho de forma irregular em Nova Iguaçu. A Prefeitura colocou nas ruas a Patrulha Cidade Limpa, força-tarefa criada para intensificar a fiscalização em diferentes regiões do município e combater o descarte ilegal de resíduos. A iniciativa ganhou ainda mais força após o prefeito Dudu Reina flagrar, recentemente, um caminhão despejando pneus em um terreno público no bairro Botafogo. O episódio resultou na responsabilização da empresa envolvida, multada em mais de R$ 200 mil por infrações ambientais previstas em lei.



A patrulha reúne agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Limpeza Urbana, vinculada à Secretaria de Serviços Delegados, e fiscais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. As equipes atuarão diariamente em mais de 170 pontos críticos de descarte irregular já mapeados pela Prefeitura, realizando fiscalizações, identificando responsáveis e aplicando as medidas administrativas e legais cabíveis.



"A Patrulha Cidade Limpa já vinha sendo planejada, mas o flagrante que fizemos recentemente reforçou a necessidade de ampliar essa fiscalização. Não importa se o descarte acontece em área pública ou particular. Quem insistir em jogar lixo e entulho de forma irregular será responsabilizado. Queremos uma cidade mais limpa, organizada e com mais qualidade de vida para a população", afirmou o prefeito Dudu Reina.



A necessidade da nova patrulha ficou evidente logo nos primeiros minutos da operação. Em menos de dez minutos de fiscalização, as equipes localizaram, às margens da Via Light, na altura do bairro da Luz, diversos pontos de descarte irregular com grande quantidade de pneus, lixo doméstico e madeira, possivelmente provenientes de atividades comerciais.



Morador da região há 30 anos, o pintor Marcos de Oliveira, de 47 anos, acredita que a iniciativa pode mudar uma realidade antiga do bairro. "Aqui sempre teve descarte irregular em vários pontos. Isso traz sujeira, mau cheiro, ratos e outros animais. Espero que essa fiscalização seja permanente e que quem insiste em sujar a cidade seja realmente punido", disse.



Como denunciar e solicitar o Disk Entulho



A população também poderá colaborar com o trabalho da Patrulha Cidade Limpa. Moradores que presenciarem descarte irregular podem registrar fotos ou vídeos e encaminhá-los à Ouvidoria Municipal pelo telefone (21) 2666-4910 ou pelo e-mail ouvidoria@novaiguacu.rj.gov.br.



Já o serviço de Disk Entulho pode ser solicitado pelos telefones (21) 2768-9234 ou (21) 2768-8024. O recolhimento é gratuito para até um metro cúbico de resíduos da construção civil, desde que o material esteja devidamente ensacado.