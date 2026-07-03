Prefeitura entregou os condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte, no Residencial Villa Provance, no bairro Ipiranga (Aliança), que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo FederalDivulgação
Nova Iguaçu entrega 900 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida; mulheres vítimas de violência estão entre as beneficiadas
Lei municipal garante reserva de 5% das unidades para mulheres em situação de violência
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CMNI homenageia agentes de segurança pública em sessão solene
Foram homenageados profissionais que desempenham papel fundamental no enfrentamento à criminalidade
Projeto Cultura na Faixa promove corrida de rua em Nova Iguaçu para unir esporte, família e conscientização ambiental
A atividade será realizada em formato recreativo e contará com equipes formadas por três integrantes da mesma família
Cia Aurora Enraizada, de Nova Iguaçu, vence edital SESI Mosaico
Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"
Prefeitura de Nova Iguaçu entrega Centro de Especialidades Odontológicas e primeiro ambulatório de endometriose
Os novos serviços funcionam dentro da Policlínica Dom Walmor, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que garante prioridade para irmãos estudarem na mesma escola
Proposta busca facilitar a rotina das famílias iguaçuanas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades de deslocamento
CMNI aprova, em primeira discussão, projeto que cria "Botão do Pânico" para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica
Proposta prevê a criação de um aplicativo gratuito, com sistema de geolocalização em tempo real
Justiça condena Light por deixar mais de 1,5 mil alunos sem aula em Nova Iguaçu, mas Prefeitura recorre para ampliar indenização
Município pretende que a indenização seja elevada para o equivalente a R$ 1 mil por aluno afetado
Hospital Iguassú realiza mais de 4,5 mil testes do pezinho e reforça importância do exame neonatal
Procedimento é considerado um dos principais meios para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos
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