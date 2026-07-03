Prefeitura entregou os condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte, no Residencial Villa Provance, no bairro Ipiranga (Aliança), que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal - Divulgação

Prefeitura entregou os condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte, no Residencial Villa Provance, no bairro Ipiranga (Aliança), que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo FederalDivulgação

Publicado 03/07/2026 19:02

Nova Iguaçu - O sonho da casa própria virou realidade para mais 900 famílias de Nova Iguaçu nesta sexta-feira (3). A Prefeitura entregou os condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte, no Residencial Villa Provance, no bairro Ipiranga (Aliança), que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Entre os contemplados estão 39 mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas pela lei municipal que reserva 5% das unidades habitacionais de interesse social para este público.

Para essas mulheres, receber as chaves do apartamento vai além da oportunidade de conquistar um imóvel. É a chance de reconstruir a vida com mais segurança, autonomia e dignidade. Uma das contempladas, que conseguiu romper o ciclo da violência psicológica, financeira e até de cárcere privado, conta que essa mudança simboliza um recomeço e um lugar para chamar de seu.

“Romper este ciclo e refazer minha vida do zero é como renascer. Ter meu apartamento em um condomínio com segurança e poder dar uma vida mais confortável ao meu filho é a realização de um sonho”, comemora a contemplada, que faz acompanhamento psicológico e jurídico na Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu. A beneficiada aproveitou para ressaltar a importância da lei que prioriza mulheres vítimas de violência. “Temos que mostrar para o mundo que o programa funciona. Nós temos que buscar nossos direitos".

A prioridade para mulheres vítimas de violência é garantida por lei municipal e se aplica aos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em Nova Iguaçu. Para serem contempladas, as candidatas também precisam atender aos critérios estabelecidos pelo programa habitacional.

“Nosso município possui uma lei que determina que 5% das unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida sejam destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Temos certeza que esta medida implementada em Nova Iguaçu vai marcar todo o país”, afirmou o prefeito Dudu Reina, que participou da solenidade de entrega do residencial.

Quatro mulheres iguaçuanas contempladas com novos apartamentos tiveram participação especial durante a cerimônia de entrega do residencial. Uma delas recebeu as chaves diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília, de onde o presidente da República fez uma transmissão ao vivo. A fala foi exibida simultaneamente em um telão montado para o público presente no Villa Provance – onde outras três vítimas subiram ao palco para serem contempladas – e em outros municípios do país que também tiveram entregas de novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida.

Presente no evento em Nova Iguaçu, o ministro das Cidades, Antônio Vladmir Moura Lima, destacou a importância do programa habitacional para a transformação da vida das famílias. “A entrega de um empreendimento como este representa o pontapé inicial para que estas pessoas possam planejar uma nova vida. Por fazer parte deste momento é muito impactante e transformador”, garantiu.

Os 900 apartamentos entregues correspondem aos condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. O Residencial Villa Provance conta ainda com condomínios Paraíba e Pernambuco, já entregues, e totaliza 1.500 unidades habitacionais. Cada condomínio possui 300 apartamentos distribuídos em 15 blocos de cinco andares, com quatro unidades por pavimento. Os imóveis contam com sala, cozinha, banheiro e dois quartos.