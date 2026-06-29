CMNI homenageia agentes de segurança pública em sessão solene - Divulgação

CMNI homenageia agentes de segurança pública em sessão soleneDivulgação

Publicado 29/06/2026 11:58

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu promoveu, na última semana, uma sessão solene em homenagem aos agentes de segurança pública, por iniciativa do vereador Thadeu do Marcos Fernandes. A cerimônia reuniu representantes de diferentes corporações e foi marcada pelo reconhecimento ao trabalho de homens e mulheres que atuam na proteção da população, na preservação da ordem pública e na defesa da vida.

Foram homenageados, durante a solenidade, policiais militares e civis, bombeiros, militares da Marinha e agentes da Polícia Rodoviária Federal, profissionais que desempenham papel fundamental no enfrentamento à criminalidade, no atendimento a emergências, na proteção das rodovias e na manutenção da segurança em diferentes frentes de atuação.



Autor da homenagem, o vereador Thadeu do Marcos Fernandes ressaltou que a iniciativa teve como objetivo valorizar o trabalho dos agentes que, diariamente, colocam suas vidas a serviço da sociedade.

“Esta sessão solene é um gesto de reconhecimento e gratidão àqueles que vestem a farda, que assumem responsabilidades enormes e que enfrentam riscos em defesa da população. Homenagear esses profissionais é reconhecer o valor da coragem, da disciplina, do compromisso e do amor ao serviço público. São homens e mulheres que merecem o respeito de toda a sociedade”, disse.



A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e reverência aos homenageados, reforçando o papel essencial desempenhado pelas forças de segurança pública na garantia da ordem, na proteção dos cidadãos e no fortalecimento da paz social. Ao reunir representantes de diferentes instituições em um mesmo momento de celebração, a solenidade evidenciou a importância da integração, da dedicação e do espírito de missão que marcam a atuação desses profissionais.