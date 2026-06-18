Novo viaduto vai melhorar a mobilidade em São João de Meriti - Divulgação

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Publicado 18/06/2026 18:31

Nova Iguaçu - O Projeto Cultura na Faixa realizará no próximo dia 28 de junho a 1ª Corrida de Rua do Geneciano – Respira & Corre, iniciativa que une atividade física, integração familiar e conscientização ambiental. A ação integra as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente e acontecerá a partir das 7h, com concentração na Rua Nazaré, em frente à sede do projeto.

Mais do que uma competição, a corrida foi planejada como uma mobilização comunitária para incentivar hábitos saudáveis e promover a reflexão sobre a relação entre qualidade de vida e preservação ambiental. O nome "Respira & Corre" faz referência à importância de um ambiente equilibrado para a saúde das pessoas e das comunidades.

A atividade será realizada em formato recreativo e contará com equipes formadas por três integrantes da mesma família: uma criança de 6 a 12 anos, uma responsável adulta e um responsável adulto. O percurso terá entre 3 e 5 quilômetros, em sistema de revezamento, e será divulgado nos dias que antecedem o evento.

Em sintonia com a proposta ambiental, a inscrição será gratuita mediante a entrega de uma garrafa PET vazia por participante. Todo o material arrecadado será destinado às ações socioambientais desenvolvidas pelo projeto.

Segundo a organização, a proposta é transformar a corrida em um momento de encontro entre famílias, comunidade e meio ambiente. "Quando cuidamos do meio ambiente, também estamos cuidando da nossa saúde, da nossa comunidade e das próximas gerações. A corrida nasce com esse propósito: unir pessoas em torno de uma causa positiva e transformadora", destaca Danúbia Salino, coordenadora social do Projeto Cultura na Faixa.

A iniciativa também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aos ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Todos os participantes receberão gratuitamente um kit composto por ecobag, camiseta oficial do evento, número de peito e garrafa de água. Ao final do percurso, serão entregues medalhas ecológicas de participação e brindes comemorativos.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede do projeto, de terça a sábado, das 9h às 17h, ou pelo link disponibilizado nas redes sociais da instituição. As vagas são limitadas.

SERVIÇO:

1ª Corrida de Rua do Geneciano – Respira & Corre

Data: 28 de junho de 2026

Concentração: 7h

Largada: 8h

Local: Rua Nazaré, em frente à sede do Projeto Cultura na Faixa – Geneciano, Nova Iguaçu

Inscrições: Gratuitas mediante entrega de uma garrafa PET vazia por participante

Informações: Redes sociais do Projeto Cultura na Faixa