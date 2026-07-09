Inspeção foi acompanhada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambiental - Divulgaçào

Inspeção foi acompanhada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambientalDivulgaçào

Publicado 09/07/2026 15:39

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu solicitou ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) uma vistoria na empresa de refino de óleos lubrificantes localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cacuia. A inspeção foi acompanhada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambiental conduzidas pelo município.

A vistoria foi solicitada pelo prefeito Dudu Reina e pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Pedro Henrique Barreto, com o objetivo de verificar as condições de operação da empresa, analisar a documentação ambiental e avaliar se o funcionamento da unidade está em conformidade com as exigências dos órgãos competentes.

Nos últimos meses, moradores da região relataram episódios de mau cheiro nas proximidades da empresa, o que levou a Prefeitura a pedir a intervenção do Inea, órgão responsável pelo licenciamento e pela fiscalização ambiental da atividade.

Em atividade desde 1973, a empresa informou que vem adotando melhorias em seus processos e ações de controle ambiental. Segundo o secretário Pedro Henrique Barreto, a vistoria apontou a necessidade de ampliar as medidas preventivas adotadas pela empresa.

"A empresa trabalha sua operação de forma reativa, resolvendo os problemas à medida que eles surgem. O que entendemos ser necessário é investir em ações preventivas para evitar que essas situações aconteçam e reduzir os impactos à população", explicou.

Após a inspeção, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente elaborará um relatório técnico que será encaminhado ao Inea para complementar a análise do órgão estadual. "Os técnicos da Prefeitura irão produzir um relatório com as observações da vistoria e encaminhá-lo ao Inea, que é o órgão competente para avaliar a situação e adotar as medidas administrativas e as eventuais sanções cabíveis", completou o secretário Barreto.

Moradores que desejarem registrar possíveis irregularidades ambientais podem encaminhar denúncias para o e-mail meioambiente@novaiguacu.rj.gov.br. O atendimento também é realizado presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Avenida Governador Portela, nº 812, 1º andar, Centro, além dos canais oficiais da Prefeitura de Nova Iguaçu nas redes sociais.