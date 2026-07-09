Inspeção foi acompanhada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambientalDivulgaçào
Prefeitura de Nova Iguaçu aciona Inea e acompanha vistoria em empresa de refino
Ação faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambiental do município
Prefeitura de Nova Iguaçu aciona Inea e acompanha vistoria em empresa de refino
Ação faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambiental do município
Prefeitura de Nova Iguaçu lança Patrulha Cidade Limpa para combater descarte irregular de lixo e entulho
As equipes atuarão diariamente em mais de 170 pontos críticos de descarte irregular já mapeados pela Prefeitura
Nova Iguaçu entrega 900 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida; mulheres vítimas de violência estão entre as beneficiadas
Lei municipal garante reserva de 5% das unidades para mulheres em situação de violência
CMNI homenageia agentes de segurança pública em sessão solene
Foram homenageados profissionais que desempenham papel fundamental no enfrentamento à criminalidade
Projeto Cultura na Faixa promove corrida de rua em Nova Iguaçu para unir esporte, família e conscientização ambiental
A atividade será realizada em formato recreativo e contará com equipes formadas por três integrantes da mesma família
Cia Aurora Enraizada, de Nova Iguaçu, vence edital SESI Mosaico
Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"
Prefeitura de Nova Iguaçu entrega Centro de Especialidades Odontológicas e primeiro ambulatório de endometriose
Os novos serviços funcionam dentro da Policlínica Dom Walmor, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que garante prioridade para irmãos estudarem na mesma escola
Proposta busca facilitar a rotina das famílias iguaçuanas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades de deslocamento
CMNI aprova, em primeira discussão, projeto que cria "Botão do Pânico" para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica
Proposta prevê a criação de um aplicativo gratuito, com sistema de geolocalização em tempo real
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