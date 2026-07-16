Serviços de saúde bucal estão entre os oferecidos na Semana da Saúde do Homem, em Nova Iguaçu - Divulgação

Serviços de saúde bucal estão entre os oferecidos na Semana da Saúde do Homem, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/07/2026 10:31

Nova Iguaçu – A Prefeitura de Nova Iguaçu está mobilizando, nesta semana, as 62 Clínicas da Família de Nova Iguaçu para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de prevenção e cuidado com a saúde. As unidades oferecem uma programação voltada ao diagnóstico precoce, à promoção da qualidade de vida e ao incentivo ao autocuidado.

Os iguaçuanos podem receber orientações sobre autocuidado, realizar testes rápidos para sífilis, hepatites B e C e HIV, atualizar a caderneta de vacinação, retirar preservativos, participar de consultas de pré-natal do parceiro e passar por atendimento odontológico.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, destaca que a campanha busca aproximar os homens da atenção primária e conscientizar sobre a importância da prevenção.

"Ainda é comum que os homens procurem os serviços de saúde apenas quando já apresentam algum problema. A Semana da Saúde do Homem reforça a importância do acompanhamento regular, dos exames preventivos e da adoção de hábitos saudáveis. Quanto mais cedo o cuidado começa, maiores são as chances de prevenir doenças e garantir mais qualidade de vida", afirmou.

O médico nefrologista da Clínica da Família do Bairro da Luz, Raik Ferrarez, reforça que pequenas mudanças de hábitos fazem diferença na prevenção de diversas doenças.

"Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do homem no dia a dia. Temos profissionais capacitados para orientar mudanças de hábitos e prevenir doenças antes que elas apareçam. Esta é uma oportunidade para que todos realizem consultas, exames e recebam as orientações necessárias", explicou.

Os endereços das unidades podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/unidades/