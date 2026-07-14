Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"Divulgação
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Foram homenageados profissionais que desempenham papel fundamental no enfrentamento à criminalidade
Projeto Cultura na Faixa promove corrida de rua em Nova Iguaçu para unir esporte, família e conscientização ambiental
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