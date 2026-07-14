Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?" - Divulgação

Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:01

Nova Iguaçu - A Cia Aurora Enraizada, que surgiu dentro do Espaço Cultural Villelarte, em Nova Iguaçu, foi uma das poucas companhias da Baixada Fluminense selecionadas pelo edital SESI Mosaico deste ano, na categoria Montagem Teatral, com o espetáculo infantojuvenil “Como é que é?”.

Já na fase de preparação da peça, os seis atores participaram, no fim de maio, de um workshop de palhaçaria com Jessé Cabral, o palhaço Ambroxol. “Esse foi o nosso pontapé inicial. Fizemos um workshop de introdução à palhaçaria. Mais adiante, o grupo vai avaliar se haverá necessidade de novas oficinas ou mesmo da contratação de um diretor de palhaçaria”, disse Luisa Mayão, produtora e uma das atrizes do espetáculo.

Além de Luisa, o elenco que conta com Bruna Ponciano, Felipe Villela, Fernanda Cunha, Lucas Cruz e Milla Villela, terá o desafio de cantar, tocar instrumentos e utilizar recursos da linguagem cênica milenar da palhaçaria, focada no humor, na ingenuidade e na interação com o público.

“Teremos a doutora Nise da Silveira, psiquiatra que criou o Museu do Inconsciente e tratou seus pacientes por meio das artes plásticas, como uma das narradoras do espetáculo. Queremos mostrar como a arte sempre foi uma aliada da ciência”, explicou Felipe Villela, diretor e autor da dramaturgia da peça.

A produção conta ainda com Lili Pardini na direção de arte e Luísa Mayão na produção geral. Junto com o elenco, elas pretendem evidenciar, por meio da encenação, a importância da ciência e dos cientistas para a vida humana.