Drogas e granadas foram apreendidos pelos agentes com dois suspeitos, em Nova IguaçuDivulgação
Polícia apreende granadas e drogas em Nova Iguaçu e prende foragido da Justiça
Homens foram abordados durante patrulhamento de rotina e um deles já tinha mandado de prisão em aberto
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Menino autista é agredido em Nova Iguaçu e padrasto preso em flagrante
Após denúncia da mãe, exame confirmou lesões na perna da criança
Nova Iguaçu promove Semana da Saúde do Homem em unidades médicas
Programação 'é voltada ao diagnóstico precoce, à promoção da qualidade de vida e ao incentivo ao autocuidado
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Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"
CMNI encerra primeiro semestre legislativo com aprovação de quatro projetos de lei
Casa entrou em recesso e retoma as sessões ordinárias no próximo dia 4 de agosto
Prefeitura de Nova Iguaçu aciona Inea e acompanha vistoria em empresa de refino
Ação faz parte das ações de fiscalização e monitoramento ambiental do município
Prefeitura de Nova Iguaçu lança Patrulha Cidade Limpa para combater descarte irregular de lixo e entulho
As equipes atuarão diariamente em mais de 170 pontos críticos de descarte irregular já mapeados pela Prefeitura
Nova Iguaçu entrega 900 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida; mulheres vítimas de violência estão entre as beneficiadas
Lei municipal garante reserva de 5% das unidades para mulheres em situação de violência
CMNI homenageia agentes de segurança pública em sessão solene
Foram homenageados profissionais que desempenham papel fundamental no enfrentamento à criminalidade
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