Drogas e granadas foram apreendidos pelos agentes com dois suspeitos, em Nova Iguaçu - Divulgação

Drogas e granadas foram apreendidos pelos agentes com dois suspeitos, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/07/2026 11:12

Dois homens foram presos durante uma ação do 20º BPM (Mesquita) na Comunidade Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com a dupla, os policiais encontraram duas granadas, entorpecentes e um rádio comunicador.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região. Ao verificarem os antecedentes dos suspeitos, os agentes identificaram que um deles estava foragido da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Na apreensão, foram recolhidas 68 pedras de crack, 26 trouxinhas de maconha, 21 papelotes de cocaína, além de um rádio transmissor e os explosivos.

Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados à 56ª DP (Comendador Soares), onde o caso foi registrado.