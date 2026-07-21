Animais foram resgatados e levados para um abrigo, onde serão tratados e colocados para adoção - Divulgação

Animais foram resgatados e levados para um abrigo, onde serão tratados e colocados para adoçãoDivulgação

Publicado 21/07/2026 10:52

Nova Iguaçu - Três cachorros foram retirados de uma situação de maus-tratos em uma residência de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, durante uma ação realizada pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O responsável pelos animais foi detido durante a ocorrência, que teve apoio de agentes da 56ª DP (Comendador Soares) e de representantes da proteção animal.

Os animais estavam em condições precárias, mantidos presos por correntes e expostos ao sol. Os animais apresentavam sinais de debilidade e ferimentos pelo corpo. Após o resgate, eles foram encaminhados para um lar temporário localizado em Seropédica, onde passaram a receber atendimento e os cuidados necessários para recuperação.

O presidente da Comissão, deputado estadual Marcelo Dino (PL)afirmou que a equipe encontrou um cenário de sofrimento intenso durante a ação. De acordo com o parlamentar, os animais estavam muito magros, com machucados graves e em condições que exigiam intervenção imediata.

“Eu faço um alerta e uma convocação firme a todos: não tolere o abuso! Se você testemunhar ou souber de qualquer covardia contra um animal, denuncie”, disse.

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Alerj reforça a importância das denúncias em casos de violência ou negligência contra animais, para que situações de maus-tratos possam ser investigadas e interrompidas. A defesa do tutor dos animais não foi localizada. O espaço está aberto e a disposição.