Animais foram resgatados e levados para um abrigo, onde serão tratados e colocados para adoçãoDivulgação
Cães vítimas de maus-tratos são resgatados em Nova Iguaçu
Ttutor foi levado para a delegacia durante ação com apoio da Polícia Civil e protetores
Baixada e Rio buscam novas soluções para destravar a mobilidade metropolitana
Vereadores visitaram Nova Iguaçu e defenderam expansão da Via Light e melhorias no transporte sobre trilhos
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Acompanhante é detida após tumulto e depredação no Hospital Geral de Nova Iguaçu
Confusão envolvendo familiares de um paciente mobilizou equipes de segurança e a Polícia Militar
Polícia apreende granadas e drogas em Nova Iguaçu e prende foragido da Justiça
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Menino autista é agredido em Nova Iguaçu e padrasto preso em flagrante
Após denúncia da mãe, exame confirmou lesões na perna da criança
Nova Iguaçu promove Semana da Saúde do Homem em unidades médicas
Programação 'é voltada ao diagnóstico precoce, à promoção da qualidade de vida e ao incentivo ao autocuidado
Cia Aurora Enraizada, de Nova Iguaçu, vence edital SESI Mosaico
Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"
CMNI encerra primeiro semestre legislativo com aprovação de quatro projetos de lei
Casa entrou em recesso e retoma as sessões ordinárias no próximo dia 4 de agosto
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