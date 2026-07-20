Vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 20/07/2026 15:44

Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, o desentendimento exigiu a atuação imediata dos seguranças e dos controladores de acesso, que intervieram para interromper as agressões físicas e restabelecer a ordem no local.

No decorrer da confusão, uma das acompanhantes teria danificado a estrutura da recepção e da sala de espera da unidade, causando prejuízos ao patrimônio público. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a mulher para a 58ª DP (Posse), onde a ocorrência foi registrada. Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita permaneceu presa em flagrante pelos crimes de dano ao patrimônio público, ameaça e vias de fato.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram momentos de correria e gritos na área de entrada do hospital, enquanto funcionários e agentes de segurança tentavam controlar o tumulto. Após o registro da ocorrência, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, que deverá definir as medidas legais a serem adotadas em relação à investigada. A defesa da suspeita não foi localizada. O espaço permanece aberto, à disposição.