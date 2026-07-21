Encontro entre vereadores e população discutiu opções de mobilidade na Baixada Fluminense - Divulgação

Encontro entre vereadores e população discutiu opções de mobilidade na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 21/07/2026 12:27 | Atualizado 21/07/2026 12:48

Nova Iguaçu – Representantes da Câmara Municipal do Rio de Janeiro estiveram em Nova Iguaçu para discutir questões relativas à mobilidade urbana entre a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro após os primeiros resultados da liberação do Trevo das Missões para ônibus intermunicipais. O objetivo é buscar soluções integradas para desafios que afetam milhares de trabalhadores que se deslocam diariamente entre as cidades.

Entre as alternativas discutidas estiveram a ampliação da Via Light com ligação entre Queimados e Madureira, apareceu como uma das principais demandas apresentadas durante a visita. A proposta é vista pelos parlamentares como uma alternativa para distribuir o tráfego e diminuir a pressão sobre vias como a Rodovia Presidente Dutra e a Estrada de Madureira.

“O crescimento da Via Light criaria uma nova alternativa de deslocamento para milhares de pessoas. Os problemas de mobilidade não respeitam limites municipais e exigem soluções metropolitanas”, disse o vereador Pedro Duarte.

Também foi levantada a autorização para que ônibus intermunicipais vindos da BR-040 utilizem o viaduto do Trevo das Missões no caminho até a Avenida Brasil. A medida foi implementada pela Prefeitura do Rio após estudos técnicos realizados pela Comissão de Assuntos Urbanos indicarem a possibilidade de diminuir em até 30 minutos o tempo de viagem de passageiros da Baixada Fluminense e da Região Serrana.

Além das intervenções viárias, os parlamentares defenderam a ampliação da rede de transporte sobre trilhos como uma medida estratégica para melhorar a mobilidade regional. Foi discutida a antiga proposta de criação de uma linha de metrô ligando São João de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu até a área do Arco Metropolitano.

