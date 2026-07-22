O combate ao incêndio contou com a atuação de duas equipes do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM)Divulgação
Força-tarefa controla incêndio em área de reflorestamento na Serra do Vulcão
Trabalho conjunto entre Brigada Florestal Voluntária, Corpo de Bombeiros e moradores impediu que as chamas alcançassem mudas
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