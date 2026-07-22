O combate ao incêndio contou com a atuação de duas equipes do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) - Divulgação

O combate ao incêndio contou com a atuação de duas equipes do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM)Divulgação

Publicado 22/07/2026 19:20

Nova Iguaçu - Uma operação integrada entre a Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu e equipes do Corpo de Bombeiros conteve, nesta terça-feira (21), um incêndio de grandes proporções na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. A rápida mobilização das equipes evitou que o fogo atingisse uma área destinada ao reflorestamento.

O foco mais intenso das chamas foi registrado na região de acesso à rampa de voo livre, nas proximidades da Unig. O combate ao incêndio contou com a atuação de duas equipes do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), sob o comando do tenente Mello, em conjunto com os brigadistas voluntários.

De acordo com Edgar Martins, subsecretário de Meio Ambiente de Nova Iguaçu e integrante da Brigada Florestal Voluntária, a ação foi decisiva para preservar a área reflorestada. "Conseguimos apagar o fogo antes de queimar todas as mudas do reflorestamento", afirmou.

Além de Edgar Martins, participaram da operação o coordenador da Brigada Florestal Voluntária, Carlos Januzzi, a diretora do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, Marcela Diniz, e os voluntários Denilson, Emílio, Roberto, Dinho e Richard. Moradores da região também auxiliaram no combate às chamas.

Segundo a equipe envolvida na ocorrência, a atuação conjunta foi fundamental para impedir que o incêndio provocasse impactos ambientais ainda maiores. Formada por servidores públicos e voluntários da comunidade, a Brigada Florestal Voluntária atua na prevenção e no enfrentamento de incêndios em áreas de vegetação, reforçando a preservação do patrimônio natural de Nova Iguaçu.