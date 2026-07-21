As chamas foram registradas por drone - Reprodução/ Drone Unamar

As chamas foram registradas por droneReprodução/ Drone Unamar

Publicado 21/07/2026 18:41

Cabo Frio - Um incêndio atingiu uma área de mata localizada atrás do bairro Vista Alegre, em Tamoios, nesta segunda-feira (20). As chamas foram registradas pelo perfil drone unamar, que fez imagens do fogo e da fumaça na região.

O incêndio ocorreu em uma área em frente ao condomínio Terra Mar e foi acompanhado por moradores. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio nem sobre feridos ou danos. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter informações sobre a ocorrência, incluindo se equipes municipais foram acionadas para atuar no local, se houve apoio no combate às chamas e se há registro de danos ambientais ou riscos para moradores da região. Até a publicação desta reportagem, a administração municipal não havia se manifestado.