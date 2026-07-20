Biquini e Paula Fernandes - Reprodução

Biquini e Paula FernandesReprodução

Publicado 20/07/2026 17:18

Cabo Frio - Cabo Frio recebe, nos dias 25 e 26 de julho, a programação do Festival Sesc de Inverno 2026. As atividades serão realizadas na Praça São Cristóvão, com entrada gratuita e classificação livre.

No sábado (25), a programação começa às 18h com a ação Biscoitos da Sorte Poéticos. Às 20h, a DJ Léa se apresenta, e, às 22h, a cantora Paula Fernandes sobe ao palco.

No domingo (26), as atividades têm início às 18h com nova edição dos Biscoitos da Sorte Poéticos e apresentação da DJ Léa. Às 19h, será realizado o Cortejo Encantadas, seguido por outra apresentação da DJ às 20h. O encerramento da programação será às 21h, com show da banda Biquini.

Durante os dois dias, o público também poderá participar da atividade literária Biscoitos da Sorte Poéticos, realizada a partir das 18h.

Como parte da programação, o Senac RJ oferecerá atendimentos gratuitos de beleza no sábado (25), das 15h às 20h, no Espaço de Leitura Sesc, na Praça São Cristóvão. Serão disponibilizados serviços de trança, higienização facial e limpeza de sobrancelhas.

O Festival Sesc de Inverno 2026 será realizado na Praça São Cristóvão, localizada na Rua Visconde de Rio Branco, em Cabo Frio. A entrada é gratuita e a classificação é livre.