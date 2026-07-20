As castrações são destinadas a cães e gatos com idade entre seis meses e sete anosDivulgação
Castramóvel oferece castração gratuita até sexta (24) em Cabo Frio
Atendimento é realizado mediante cadastro e agendamento prévio no projeto Castra Mais RJ
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Festival Sesc leva Biquini e Paula Fernandes a Cabo Frio
Evento também contará com atrações circenses, programação literária e serviços gratuitos de beleza oferecidos pelo Senac RJ
Corpo de mulher desaparecida é encontrado em área de mata no Peró
Vítima foi identificada como Maria das Graças Marques Coutinho, de 60 anos; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte
Jazz São Benedito começa nesta sexta-feira (17) em Cabo Frio
Festival será realizado no bairro da Passagem com programação até domingo (19)
Moto clonada é apreendida e um homem é preso em Cabo Frio
Três pessoas foram levadas à delegacia e um homem permaneceu preso por receptação dolosa
Acidente deixa duas pessoas feridas na Rua Porto Alegre, em Cabo Frio
Imagens feitas no local mostram uma das vítimas caída no chão, enquanto outra permanece sentada na via aguardando atendimento.
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