As castrações são destinadas a cães e gatos com idade entre seis meses e sete anos - Divulgação

As castrações são destinadas a cães e gatos com idade entre seis meses e sete anosDivulgação

Publicado 20/07/2026 17:45

Cabo Frio - Os tutores de cães e gatos de Tamoios, em Cabo Frio, podem agendar a castração gratuita dos animais até esta sexta-feira (24). O atendimento é realizado pelo projeto Castra Mais RJ, em parceria com a Superintendência Municipal de Proteção Animal, no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, no bairro Santo Antônio.

O serviço inclui castração, microchipagem e fornecimento de medicação para o pós-operatório. Para participar, os tutores devem cadastrar o animal no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal, e, em seguida, realizar o agendamento no site oficial do projeto.

A estrutura tem capacidade para atender cerca de 300 animais por dia. Após o encerramento das atividades em Tamoios, o castramóvel será levado para o bairro Jardim Esperança, em data que ainda será divulgada.

A moradora de Tamoios, Andréa Lopes, contou que já utilizou o serviço em outras oportunidades.

“Estou muito feliz. Já é o quarto animal que trago para castrar no Castra Mais RJ. Fui muito bem atendida e fico até emocionada. O atendimento é maravilhoso do início ao fim, até a hora de buscar nossos filhinhos. Sou muito grata por esse serviço.”

A superintendente municipal de Proteção Animal e médica-veterinária, Fenela Assed, orientou os tutores a realizarem o cadastro e o agendamento antes do fim da ação.

“Estamos na reta final dos atendimentos em Tamoios e ainda é possível garantir a castração gratuita dos animais. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso a esse serviço, que promove saúde, previne doenças e contribui para o controle populacional de cães e gatos. A gente reforça para que os tutores façam o cadastro e o agendamento o quanto antes para aproveitar essa última semana de atendimentos.”

As castrações são destinadas a cães e gatos com idade entre seis meses e sete anos, sem restrição de raça ou porte. Os animais devem estar saudáveis e cumprir jejum de oito horas antes da cirurgia. Fêmeas no cio, gestantes ou em período de amamentação não podem passar pelo procedimento.