Responsável pelo desbloqueio dos aparelhos, identificado pelas iniciais A.H.N - Divulgação

Responsável pelo desbloqueio dos aparelhos, identificado pelas iniciais A.H.NDivulgação

Publicado 16/07/2026 16:57

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de receptação de telefones celulares durante a Operação Rastreio, realizada pela 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.

A ação resultou na apreensão de 17 aparelhos, uma CPU de alta performance utilizada para desbloqueio de celulares e R$ 2.600 em dinheiro.

De acordo com a polícia, a investigação teve início após o furto de um iPhone 17 Pro.

O setor de roubos e furtos localizou o aparelho no bairro Alecrim e, ao chegar ao imóvel, encontrou uma central destinada ao desbloqueio de celulares.

No local, foram apreendidos dez aparelhos, alguns embalados em papel-alumínio, segundo a polícia, para dificultar o rastreamento por sinal. Durante as diligências, os agentes identificaram o responsável pelo desbloqueio dos aparelhos, identificado pelas iniciais A.H.N.

Em seguida, equipes foram até uma loja localizada no Centro de Cabo Frio, onde o suspeito foi preso em flagrante. No estabelecimento, outros sete celulares em situação irregular foram apreendidos.

Ao final da operação, a Polícia Civil apreendeu 17 telefones celulares, uma CPU de alta performance e R$ 2.600. O suspeito permaneceu preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, a Operação Rastreio tem como objetivo combater o roubo, o furto e a receptação de aparelhos celulares.

As investigações continuam para identificar os autores dos furtos, que, conforme a corporação, atuam principalmente durante eventos.