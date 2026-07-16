Ação do Procon - Foto: Reprodução

Ação do ProconFoto: Reprodução

Publicado 16/07/2026 12:39

O Procon de Cabo Frio autuou, nesta terça-feira (14), uma agência bancária localizada na Avenida Assunção, no Centro, por demora no atendimento aos clientes, incluindo o atendimento por senha preferencial destinado a idosos, pessoas com deficiência e pessoas com outras condições especiais.

Durante a fiscalização, os agentes do órgão verificaram que o tempo médio entre a retirada da senha e o atendimento era de aproximadamente uma hora.

De acordo com a Lei Estadual nº 4.223/03, o tempo máximo de espera é de 20 minutos em dias normais e de 30 minutos na véspera e no dia seguinte a feriados.

Os fiscais também identificaram demora no atendimento às empresas. Segundo o Procon, o tempo médio de espera ultrapassava 40 minutos e apenas um funcionário realizava o atendimento às pessoas jurídicas no segundo pavimento da agência.

A instituição financeira recebeu prazo de dez dias para apresentar defesa preliminar e adotar as adequações necessárias. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, poderá ser aplicada multa.

“O Procon recebe muitas reclamações sobre a demora no atendimento nos bancos e, por isso, esse é um foco permanente das nossas ações. Vamos continuar sendo firmes na cobrança por mais celeridade e dignidade aos consumidores, pois esses bancos precisam ter um atendimento compatível com os lucros que obtêm”, esclarece a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli.