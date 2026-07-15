Praia do Forte em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Praia do Forte em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 17:51



Depois da madrugada mais fria de 2026 no estado do Rio de Janeiro, a previsão indica que o tempo volta a ficar estável e sem previsão de chuva na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (15). A massa de ar seco que provocou a queda nas temperaturas continua influenciando o clima, mas os termômetros devem subir gradualmente ao longo do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital fluminense registrou a madrugada mais gelada do ano, com temperatura mínima de 11,3°C. Apesar disso, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo firme em todo o estado, favorecendo dias ensolarados e céu com poucas nuvens.

Na Região dos Lagos, o dia começou com algumas nuvens, mas nenhuma chance de chuva. Em Cabo Frio e cidades vizinhas, a temperatura varia entre 15°C e 23°C, com umidade relativa do ar entre 49% e 80%.

Os ventos sopram de nordeste durante a manhã, com velocidade média de 10 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h entre o fim da tarde e a noite.

No mar, as ondas variam entre 1 metro e 1,7 metro nas principais praias da região, enquanto em mar aberto a ondulação pode atingir entre 2,1 e 2,4 metros. A temperatura da água permanece em torno de 22°C em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Tamoios e também na Lagoa de Araruama.

A tendência para os próximos dias é de tempo firme, com sol predominando, sem previsão de chuva e temperaturas em elevação gradual em toda a Região dos Lagos.