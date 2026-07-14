Equipamento, considerado uma novidade na segurança pública municipal do Brasil - Foto: Reprodução

Equipamento, considerado uma novidade na segurança pública municipal do BrasilFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:45

Um novo armamento de menor potencial letal foi apresentado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio nesta terça-feira (14), durante um evento realizado na Praça Tiradentes, em frente à Prefeitura. O equipamento passa a integrar a estrutura da corporação e será utilizado pelos agentes após uma etapa de capacitação.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Ângelo Amaral Ribeiro, o armamento é uma novidade para a segurança pública municipal no Brasil e já é utilizado em cidades como Nova York, nos Estados Unidos, e Córdoba, na Argentina. A tecnologia chega ao município após estudos e troca de experiências com locais que já utilizam esse tipo de equipamento.

O comandante explicou que o objetivo do armamento é auxiliar os agentes em situações de conflito, permitindo a interrupção de ações com menor risco à vida. O equipamento possui um pó químico e, por isso, exige treinamento específico para garantir o uso correto e dentro dos protocolos de segurança.

Antes de entrar em operação, os guardas municipais passarão por uma capacitação. A primeira fase terá duração de três dias, voltada ao aprendizado sobre o funcionamento do equipamento. Depois, será realizada uma preparação de aproximadamente 15 dias envolvendo uso diferenciado da força e polícia comunitária.

Os novos equipamentos incluem pistolas e lançadores que utilizam projéteis de impacto e munições com agente químico, desenvolvidos para auxiliar na contenção de ocorrências com menor potencial de dano.