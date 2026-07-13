Acidente na Rodovia Amaral Peixoto - Foto: Reprodução

Acidente na Rodovia Amaral Peixoto Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:35

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (12) na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A colisão envolveu um veículo Fiat Doblò e um Jeep. Com a força do impacto, a Doblò capotou, mobilizando equipes de atendimento no local.

Uma vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida.

O acidente provocou lentidão no trânsito na região. Motoristas que trafegam pela Rodovia Amaral Peixoto devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, onde o fluxo de veículos segue prejudicado.