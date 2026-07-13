Acidente na Rodovia Amaral Peixoto Foto: Reprodução
Carro capota após forte colisão na Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio
Uma pessoa ficou ferida e foi levada para a UPA; trânsito segue lento no trecho do acidente
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Ponte Feliciano Sodré completa 100 anos e ganha dia de festa às margens do Canal do Itajuru
Programação gratuita em Cabo Frio reúne música, esporte, artesanato, capoeira e atividades culturais para celebrar um dos maiores símbolos da cidade
Foragido por tráfico de drogas é preso durante patrulhamento em Cabo Frio
Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado no bairro Monte Alegre e encaminhado à 126ª DP
Homem é detido por furtar caixa de correio de banco em Cabo Frio
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar no bairro Jardim Flamboyant após imagens de segurança ajudarem na identificação do autor do furto no Centro da cidade
Criminoso morre após confronto com a PM no Tangará, em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado armado após troca de tiros; arma, drogas, munições e motocicleta foram apreendidas pela polícia
Homem é morto a tiros perto de cemitério em Cabo Frio
Crime aconteceu no bairro Monte Alegre II, na tarde desta quinta-feira (9), e será investigado pela Polícia Civil
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