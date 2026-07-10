Todo o entorpecente foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia - Polícia Militar

Todo o entorpecente foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia Polícia Militar

Publicado 10/07/2026 18:03

Cabo Frio - Uma denúncia levou a Polícia Militar a descobrir um esconderijo usado para armazenar drogas em um terreno no bairro Alto da Rasa, em Cabo Frio. Na ação foram apreendidos entorpecentes avaliados em cerca de R$ 40 mil. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

Durante as buscas, os agentes localizaram um esconderijo na Rua 21 contendo 429 papelotes de cocaína, 318 papelotes de maconha, 84 papelotes de skunk e 1 kg de maconha, todos prontos para comercialização.

Como ninguém foi localizado durante a ação, a ocorrência foi registrada como abandono de material. Todo o entorpecente foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a apreensão foi formalizada.