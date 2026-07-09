Acidente em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Acidente em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:16

Um motociclista identificado como Rian ficou ferido na manhã desta quarta-feira (8) após uma colisão com um carro na RJ-106, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Florestinha, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo as primeiras informações, o acidente teria acontecido após um veículo realizar uma conversão proibida e atingir a motocicleta que seguia no sentido contrário da rodovia.

Com o impacto da batida, o motociclista sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, realizaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Rian. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.