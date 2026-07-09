Acidente em Cabo FrioFoto: Reprodução
Motociclista fica ferido após colisão com carro na RJ-106, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na altura do bairro Florestinha, em Tamoios; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA
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Jovem de 19 anos é morto a tiros enquanto levava material de trabalho para carro em Cabo Frio
Rapaz trabalhava com o avô em uma serralheria e foi baleado na Reserva do Peró; Polícia Civil investiga a motivação do crime
Operação Cabo Frio em Ordem remove veículo abandonado no bairro Jacaré
Automóvel permaneceu na Rua do Pomar após o fim do prazo concedido ao proprietário para a retirada voluntária
Acusado de matar colega de trabalho é preso após ser localizado em Cabo Frio
Homem estava foragido desde 2024 e foi encontrado no bairro Botafogo, na zona rural do município, durante ação da Polícia Civil
Cabo Frio inicia nova vacina contra pneumonia e meningite
Pneumo 20 passa a fazer parte do calendário de vacinação infantil e amplia a proteção contra doenças graves
Empresário é encontrado morto dentro de casa em Cabo Frio
Lucas Rosa foi localizado sem vida no quarto da residência onde morava, no Condomínio dos Pássaros
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