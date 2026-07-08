Arariboia da Costa Menezes - Reprodução

Arariboia da Costa MenezesReprodução

Publicado 08/07/2026 17:25

Cabo Frio - Um homem acusado de matar um colega de trabalho durante uma confraternização em Nova Iguaçu foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (7), no bairro Botafogo, na zona rural de Cabo Frio. Arariboia da Costa Menezes estava foragido da Justiça desde 2024 e foi localizado após um trabalho de monitoramento e levantamento de informações realizado por agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP).

Contra Arariboia havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.

Segundo as investigações, o homicídio aconteceu em 2023, durante uma confraternização entre colegas de trabalho. Após uma discussão com a vítima, identificada pelas iniciais A.B.S.G., o investigado teria deixado o local e retornado horas depois armado. Na ocasião, ele teria efetuado disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.

Além da acusação de homicídio, Arariboia também responde a outros três procedimentos criminais pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, o preso permaneceu à disposição da Justiça.