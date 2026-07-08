Arariboia da Costa MenezesReprodução
Acusado de matar colega de trabalho é preso após ser localizado em Cabo Frio
Homem estava foragido desde 2024 e foi encontrado no bairro Botafogo, na zona rural do município, durante ação da Polícia Civil
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Cabo Frio inicia nova vacina contra pneumonia e meningite
Pneumo 20 passa a fazer parte do calendário de vacinação infantil e amplia a proteção contra doenças graves
Empresário é encontrado morto dentro de casa em Cabo Frio
Lucas Rosa foi localizado sem vida no quarto da residência onde morava, no Condomínio dos Pássaros
Bicicleta é furtada no Braga, em Cabo Frio
Caso aconteceu nesta segunda-feira (6), nas proximidades de uma padaria e de um posto de combustíveis; ação foi registrada por câmeras de segurança
Castração gratuita volta a Cabo Frio com novo agendamento
Castramóvel ficará em Tamoios entre os dias 13 e 24 de julho, com atendimento mediante cadastro e marcação antecipada
Operação Ruído Zero apreende 38 motos e dois carros em Cabo Frio
Ação ocorreu entre sexta-feira (3) e domingo (5) e reuniu agentes municipais e das polícias Civil e Militar
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