O Furto foi flagrado po câmeras de segrançafoto: Reprodução
Bicicleta é furtada no Braga, em Cabo Frio
Caso aconteceu nesta segunda-feira (6), nas proximidades de uma padaria e de um posto de combustíveis; ação foi registrada por câmeras de segurança
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Castração gratuita volta a Cabo Frio com novo agendamento
Castramóvel ficará em Tamoios entre os dias 13 e 24 de julho, com atendimento mediante cadastro e marcação antecipada
Operação Ruído Zero apreende 38 motos e dois carros em Cabo Frio
Ação ocorreu entre sexta-feira (3) e domingo (5) e reuniu agentes municipais e das polícias Civil e Militar
Operação Ruído Zero faz 40 apreensões em Cabo Frio
Ação ocorreu entre sexta-feira (3) e domingo (5) e reuniu agentes municipais e das polícias Civil e Militar
Ação da PM com bombas afeta comércio no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Polícia afirma que reagiu ao lançamento de explosivos contra equipes; empresários, moradores e clientes dizem que ação provocou fechamento de lojas e pessoas passando mal
Motociclista se fere após bater em scooter em Cabo Frio
Acidente aconteceu em frente à Duna Preta; familiares afirmam que adolescentes na scooter seguiam pela contramão
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