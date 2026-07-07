O Furto foi flagrado po câmeras de segrança - foto: Reprodução

O Furto foi flagrado po câmeras de segrançafoto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 17:00

Uma bicicleta com adesivos do Flamengo foi furtada nesta segunda-feira (6), no bairro Braga, em Cabo Frio. O caso aconteceu nas proximidades da Padaria Remmar, em frente ao Posto Shell.

A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região. As imagens podem auxiliar na identificação do responsável pelo furto e na localização da bicicleta.

Após o ocorrido, o proprietário passou a pedir ajuda da população para obter informações sobre o paradeiro do veículo.

O caso poderá ser comunicado à Polícia, que é responsável pela investigação de ocorrências de furto.