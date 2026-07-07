Motos apreendidas em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Motos apreendidas em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 15:30

Trinta e oito motocicletas e dois carros foram apreendidos durante três dias de fiscalização da Operação Ruído Zero no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. As ações ocorreram entre sexta-feira (3) e domingo (5) e contaram com a participação da Guarda Civil Municipal e das polícias Civil e Militar.

Segundo as informações divulgadas, os veículos apresentavam irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Eles foram removidos ao depósito público municipal ou encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), conforme cada ocorrência.

Na sexta-feira (3), 12 motocicletas foram removidas ao depósito público. Participaram da ação equipes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), do Grupamento Tático Móvel (GTM), da Polícia Militar, da Polícia Civil e agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

No sábado (4), 14 motocicletas e um carro foram removidos ao depósito público por irregularidades previstas no CTB. Uma motocicleta com registro de roubo e um carro sem placas de identificação também foram encaminhados à 126ª DP.

De acordo com as informações da operação, o condutor do carro sem placas não apresentou a documentação do veículo nem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O automóvel permaneceu apreendido para perícia técnica, e o caso ficou à disposição da autoridade policial.

No domingo (5), a fiscalização ocorreu em conjunto com a Polícia Militar. Ao todo, 40 veículos foram abordados, 22 motociclistas foram notificados e 11 motocicletas foram removidas ao depósito público por irregularidades previstas na legislação de trânsito.

A Operação Ruído Zero atua no combate à poluição sonora e na fiscalização de irregularidades de trânsito.

Durante as abordagens, quando há possibilidade, os agentes orientam os condutores sobre a regularização. Nos casos de infrações previstas em lei ou situações de risco, são adotadas as medidas previstas na legislação.

As ações fazem parte do planejamento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e são realizadas em diferentes bairros de Cabo Frio. Denúncias sobre situações suspeitas e irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153.