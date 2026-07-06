Drogas apreendidas duranta a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas duranta a açãoPolícia Militar

Publicado 06/07/2026 17:03

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas escondidas em uma área de mata no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, neste sábado (4). Nenhum suspeito foi preso.

A ação foi realizada após o Serviço Reservado (P/2) receber informações de que um integrante do tráfico estaria utilizando o local como depósito de entorpecentes. Com o apoio de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), os policiais fizeram uma varredura na região e localizaram o material.

Ao todo, foram apreendidas 4.190 cápsulas de cocaína, distribuídas em diferentes valores de comercialização, além de 510 porções de skank. Os agentes também encontraram um colete balístico e etiquetas utilizadas para a identificação e embalagem das drogas.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 125ª DP (Central de Flagrante), onde permaneceu apreendido. Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 100 mil para o tráfico de drogas. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelo material.