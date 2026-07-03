Pagode do "Tá na Mente" - Foto: Reprodução

Pagode do "Tá na Mente" Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 17:13

A Festa de São Pedro e São Paulo vai unir festejos e fé a partir desta sexta-feira (3), em Tamoios. Com programação musical e religiosa, o público poderá aproveitar shows gratuitos, sorteio de prêmios, gastronomia, além dos ritos católicos. A programação é uma realização da Paróquia local, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, e acontece no Ginásio Poliesportivo de Tamoios.

Na sexta-feira (3), às 18h30, a Missa Campal celebra os padroeiros; a partir das 20h as tradicionais quadrilhas caipiras esquentam a festa. Para fechar o dia, o grupo “Tá na Mente” agita o primeiro dia de festa com pagode a partir das 22h.

No sábado (4), após a missa às 18h30, o grupo “É o que tem pra hoje” começa a programação musical às 20h. Já, às 22h, será a vez do cantor Evandro Lino. Fechando a festa, o domingo (5) terá Missa Campal às 10h, seguida de show de prêmios e almoço com show da banda “Herança de Deus”. Às 19h, o Samba de Madeira encerra a festividade.