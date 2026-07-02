Acidente registrado em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Acidente registrado em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 14:54

Um homem acabou levado para a delegacia depois de ameaçar, desacatar e agredir agentes da Guarda Civil Municipal durante uma abordagem na manhã desta terça-feira (30), em Cabo Frio. De acordo com a Prefeitura, ele se aproximou de uma viatura durante um patrulhamento de rotina, resistiu à ação dos guardas e precisou ser contido com apoio de outras equipes. Um agente ficou ferido na mão.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a equipe realizava um patrulhamento de rotina e aguardava a abertura de um semáforo quando o homem se aproximou da viatura e passou a desacatar e ameaçar os agentes.

Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem. Ainda conforme a secretaria, o homem desobedeceu às ordens legais, resistiu à ação e agrediu os agentes, o que exigiu o apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal para contê-lo.

A Prefeitura informou que os guardas utilizaram força de forma proporcional e fizeram uso de algemas, seguindo os protocolos operacionais e a legislação vigente.

Após ser contido, o homem foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotados os procedimentos legais.

Durante a ocorrência, um guarda civil municipal sofreu um ferimento na mão e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.

Em nota, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforçou que a Guarda Civil Municipal atua em conformidade com a legislação e com os protocolos operacionais estabelecidos.