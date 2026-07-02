Acidente registrado em Cabo Frio Foto: Reprodução
Homem ameaça guardas, resiste à abordagem e acaba levado para a delegacia em Cabo Frio
Segundo a Prefeitura, suspeito se aproximou de uma viatura durante patrulhamento, desacatou os agentes e entrou em luta corporal; um guarda ficou ferido na mão
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Polícia prende 8 em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos
Ação mira organização apontada como responsável por tráfico de drogas, ataques armados e domínio de comunidades
Cabo Frio registra novo tumulto no Jardim Esperança após jogo do Brasil
Baderna voltou a ser registrada no bairro após o encerramento da partida entre Brasil e Japão, com atuação da Polícia Militar
Cabo Frio inicia programação do centenário da Ponte Feliciano Sodré nesta sexta-feira (3)
Solenidade no Largo do Canal do Itajuru abre calendário de atividades pelos 100 anos da ponte
Cabo Frio amplia promoção turística na Argentina
Comitiva participa de agenda institucional, capacitações e reuniões com companhias aéreas para ampliar a presença do destino no mercado argentino
Homens são presos por violência doméstica em Cabo Frio
Três ocorrências foram atendidas pela Patrulha Maria da Penha durante o fim de semana
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