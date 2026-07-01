Ponte Feliciano Sodré - Ascom

Ponte Feliciano Sodré Ascom

Publicado 01/07/2026 14:47

Cabo Frio - A programação do centenário da Ponte Feliciano Sodré terá início nesta sexta-feira (3), a partir das 14h, no Largo do Canal do Itajuru, em frente à estátua do pescador, em Cabo Frio. As atividades marcam o início das comemorações pelos 100 anos da ponte, celebrados oficialmente em 14 de julho.

A abertura contará com solenidade, apresentações de corais e intervenções sobre a história da ponte. Participam da programação o Coral da Melhor Idade, o Coral Coro de la Ciudad de Posadas, da Argentina, o Coro Municipal “Ángel Mario Spoto”, da Argentina, e o grupo vocal teatral Murga Al fin y Al Cabo, do Uruguai.

As intervenções históricas serão conduzidas pelos historiadores Guilherme Guaral e José Gonçalves. Segundo a programação divulgada, a solenidade começa às 14h com a participação de autoridades e do historiador José Gonçalves.

Em seguida, haverá a apresentação do Hino de Cabo Frio pelo Coral da Melhor Idade. Ao longo da tarde, estão previstas apresentações musicais e intervenções históricas intercaladas até as 16h.

As atividades fazem parte da programação comemorativa organizada para marcar o centenário da Ponte Feliciano Sodré.