Vítima foi vista caída no asfalto enquanto aguardava atendimento - Reprodução

Vítima foi vista caída no asfalto enquanto aguardava atendimentoReprodução

Publicado 30/06/2026 18:10

Cabo Frio - Um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Porto do Carro, em Cabo Frio. A colisão aconteceu por volta das 7h, próximo a um posto de combustível da região.

Imagens gravadas por passageiros de um ônibus que passava pelo local mostram o para-choque dianteiro do carro bastante danificado. Também é possível ver uma pessoa caída no asfalto, à frente da motocicleta, enquanto aguardava a chegada do socorro.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima, a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde. As circunstâncias do acidente também não foram divulgadas.