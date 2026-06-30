Lancha em chamas - Marcelo Click

Lancha em chamas Marcelo Click

Publicado 30/06/2026 18:03

Cabo Frio - Uma lancha de alto padrão foi completamente destruída por um incêndio no fim da tarde deste domingo (28), na região da Ogiva, em Cabo Frio. O fogo começou por volta das 17h, quando a embarcação navegava pelo Canal do Itajuru, e assustou moradores, turistas e pessoas que estavam nas proximidades. Em poucos minutos, uma densa fumaça preta tomou conta da região e pode ser vista de diferentes pontos da cidade.

Havia pessoas a bordo no momento do incêndio. Segundo relatos, os ocupantes conseguiram deixar a embarcação em meio ao desespero e foram resgatados rapidamente por pilotos de motos aquáticas e outras embarcações que navegavam pelo canal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Vídeos gravados por testemunhas e compartilhados nas redes sociais mostram as chamas consumindo rapidamente a lancha, enquanto outras embarcações se aproximavam para prestar auxílio. Por volta das 17h10, além da fumaça intensa, um forte cheiro de queimado já podia ser sentido em vários pontos da região central de Cabo Frio.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A reportagem aguarda um posicionamento oficial da Marinha do Brasil sobre o caso, que deverá esclarecer o que provocou o início das chamas e como serão conduzidas as investigações.

O caso segue em acompanhamento e novas informações serão divulgadas assim que houver atualização oficial.