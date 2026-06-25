Alessandra dos Santos Fernandes, Morta em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Alessandra dos Santos Fernandes, Morta em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 11:56

A acusada de matar uma auxiliar de classe de 24 anos em Cabo Frio, Karine Lopes da Silva Oliveira, se apresentou na tarde desta quarta-feira (24) na delegacia de Macaé.

Ela compareceu à sede da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) após a Justiça já ter decretado a prisão temporária no curso das investigações.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. A vítima, identificada como Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, morreu após ser atingida por golpes de faca. Segundo as apurações iniciais, ela e a suspeita mantinham um relacionamento e teriam discutido antes do crime.

Após diligências e o avanço das investigações, a suspeita chegou a ser considerada foragida. Com a decretação da prisão temporária, a polícia intensificou as buscas até a apresentação espontânea na unidade policial.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventual cumprimento do mandado de prisão nem sobre os próximos passos da investigação.