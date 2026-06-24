Homem foi preso nesta terça-feira (23) - Reprodução

Homem foi preso nesta terça-feira (23)Reprodução

Publicado 24/06/2026 14:23

Cabo Frio - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (23) em Cabo Frio, suspeito de praticar uma sequência de furtos a estabelecimentos comerciais na cidade. A ação foi realizada por policiais militares do 25º BPM após um trabalho integrado de inteligência que envolveu análise de imagens de segurança e levantamento de informações.

O caso mais recente ocorreu durante a madrugada, quando o suspeito invadiu uma loja de suplementos no Centro de Cabo Frio. As câmeras de monitoramento registraram o momento em que ele passa em frente ao estabelecimento, observa o local, retorna e força a porta de vidro até quebrá-la. Do interior da loja, ele levou cerca de R$ 40.

Nas imagens, também é possível ver a dinâmica da ação, que auxiliou diretamente na identificação do suspeito pelas equipes policiais.

Já pela manhã, os agentes localizaram o homem na Rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras. Durante a abordagem, ele apresentava ferimentos nas mãos, compatíveis com a quebra do vidro utilizada na invasão do comércio. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado para a 126ª Delegacia de Polícia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já possuía anotações criminais por roubo, furto e estelionato e também é investigado por outros crimes recentes na cidade, incluindo a invasão de uma autoescola, de onde teria levado três bombons, e um furto em uma pousada.

A rápida resposta das equipes do P2, GAT 1, Setor A e do 8º CPA foi fundamental para a localização do acusado poucas horas após o crime. Após os procedimentos na delegacia, ele foi autuado por furto (artigo 155 do Código Penal) e permaneceu preso à disposição da Justiça.

