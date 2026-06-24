Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Parque BurlePolícia Civil
Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Cabo Frio
Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Parque Burle; caso foi investigado pela DEAM
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Dono de loja em Cabo Frio perde R$ 29 mil em falso leilão
Vítima afirma ter sido atraída por anúncio nas redes sociais e denuncia esquema envolvendo site fraudulento; caso foi registrado na 126ª DP
Foragido da Justiça é preso no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Abordagem ocorreu após suspeito tentar fugir ao perceber a viatura; com ele foram encontrados droga e dinheiro em espécie
Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio e dono é preso por receptação
Estabelecimento no Reserva do Peró foi alvo de denúncia; carro furtado e clonado foi localizado durante a fiscalização.
Dono de lanchonete é assaltado em Cabo Frio; polícia recupera moto e apreende arma
Crime aconteceu no Jardim Esperança enquanto vítima encerrava o atendimento; rastreamento de celular levou agentes até Tamoios, onde suspeito foi localizado com arma e itens roubados
Auxiliar de classe é morta em Cabo Frio; companheira é suspeita e está foragida
Alessandra dos Santos Fernandes trabalhava na rede municipal de ensino e teve a morte lamentada pela Secretaria de Educação; caso repercute nas redes sociais
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