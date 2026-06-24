Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Parque Burle - Polícia Civil

Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Parque BurlePolícia Civil

Publicado 24/06/2026 13:34

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio de ação conjunta entre a 126ª Delegacia de Polícia e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar nesta terça-feira (23).

A ordem judicial foi expedida com base em investigação conduzida pela DEAM Cabo Frio, enquadrada no artigo 129, §9º do Código Penal, que trata de agressões no âmbito de violência contra a mulher.

De acordo com a corporação, o setor de inteligência da 126ª DP identificou o deferimento do mandado de prisão contra o suspeito, identificado pelas iniciais J. A. A partir disso, as equipes atuaram de forma integrada para localizar e cumprir a determinação judicial.

O homem foi encontrado no bairro Parque Burle, onde foi preso sem oferecer resistência. Em seguida, ele foi conduzido à unidade policial, onde a prisão foi formalizada.

A Polícia Civil destacou que a ação integra o trabalho permanente de enfrentamento à violência doméstica e de proteção às mulheres, reforçando a atuação conjunta das unidades especializadas no combate a esse tipo de crime.