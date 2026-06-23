O suspeito, identificado pelas iniciais L.R.D.O., de 22 anos, foi encaminhado à 126ª DP - Polícia Militar

O suspeito, identificado pelas iniciais L.R.D.O., de 22 anos, foi encaminhado à 126ª DPPolícia Militar

Publicado 23/06/2026 17:29

Cabo Frio - Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado na noite de segunda-feira (22) durante uma ação de patrulhamento no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência aconteceu por volta das 19h, na região conhecida como Morro do Limão.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam rondas em um ponto já conhecido por movimentação ligada ao tráfico de drogas quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou acelerar o passo para deixar o local, o que levantou a atenção dos policiais.

Na abordagem, os agentes encontraram dois pinos de cocaína, totalizando cerca de 4,4 gramas, além de R$ 50 em dinheiro. Durante a verificação, também foi constatado que o homem fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Após consulta ao sistema da corporação, com apoio de reconhecimento facial, os policiais confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito, identificado pelas iniciais L.R.D.O., de 22 anos, foi encaminhado inicialmente à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida, transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

