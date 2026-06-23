O suspeito, identificado pelas iniciais L.R.D.O., de 22 anos, foi encaminhado à 126ª DPPolícia Militar
Foragido da Justiça é preso no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Abordagem ocorreu após suspeito tentar fugir ao perceber a viatura; com ele foram encontrados droga e dinheiro em espécie
Foragido da Justiça é preso no Jardim Esperança, em Cabo Frio
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Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio e dono é preso por receptação
Estabelecimento no Reserva do Peró foi alvo de denúncia; carro furtado e clonado foi localizado durante a fiscalização.
Dono de lanchonete é assaltado em Cabo Frio; polícia recupera moto e apreende arma
Crime aconteceu no Jardim Esperança enquanto vítima encerrava o atendimento; rastreamento de celular levou agentes até Tamoios, onde suspeito foi localizado com arma e itens roubados
Auxiliar de classe é morta em Cabo Frio; companheira é suspeita e está foragida
Alessandra dos Santos Fernandes trabalhava na rede municipal de ensino e teve a morte lamentada pela Secretaria de Educação; caso repercute nas redes sociais
Homem é esfaqueado no pescoço próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio
Vítima foi socorrida com intensa perda de sangue; arma do crime foi encontrada escondida em pousada
Condenado por homicídio qualificado é capturado pela POLINTER em Cabo Frio
Foragido da Justiça foi localizado no bairro Braga após trabalho de inteligência da Polícia Civil
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