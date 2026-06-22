Acusado foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. - Reprodução

Acusado foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.Reprodução

Publicado 22/06/2026 16:55

Cabo Frio - Um homem condenado por homicídio qualificado foi preso pela Divisão de Capturas da Polícia Civil (POLINTER) na manhã deste sábado (20), em Cabo Frio. A ação ocorreu na Rua Zulmira Mendes, no bairro Braga, após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado por agentes da especializada.

O preso foi identificado como Alan Santos da Costa, de 47 anos. Segundo a Polícia Civil, informações levantadas durante a investigação apontavam que o foragido estava na cidade e teria assistido ao jogo da Seleção Brasileira na noite anterior, o que contribuiu para sua localização.

De acordo com as investigações, Alan possui um extenso histórico criminal, com registros por homicídios consumados e tentados, associação criminosa e crimes relacionados ao porte e uso de armas de fogo. A corporação também informou que ele é apontado como integrante de uma milícia com atuação no município de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Após a captura, o condenado foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe para o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a prisão integra o trabalho contínuo da POLINTER na localização e captura de foragidos da Justiça. Segundo a corporação, a atuação tem como objetivo retirar de circulação criminosos considerados de alta periculosidade e reforçar as ações de segurança pública em todo o estado do Rio de Janeiro.