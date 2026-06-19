Homem foi preso no Jardim Esperança - Polícia Civil

Homem foi preso no Jardim EsperançaPolícia Civil

Publicado 19/06/2026 16:58

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (18) em Cabo Frio por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor após ser encontrado com um carro e uma motocicleta roubados. A ação foi realizada por policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), durante diligências da Operação Torniquete no bairro Jardim Esperança.

De acordo com a Polícia Civil, agentes suspeitaram de um veículo Fiat Cronos e realizaram a abordagem. Durante a fiscalização, o condutor não apresentou a documentação do automóvel e não soube informar sua procedência.

O veículo foi levado para a delegacia, onde passou por análise com scanner. A verificação revelou que o carro tinha sinais adulterados e, na verdade, era o veículo de placa TUP-2G29, roubado em Nova Iguaçu no dia 27 de novembro de 2025. Após a confirmação da perícia, o homem recebeu voz de prisão.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito para informar a prisão à esposa dele. No local, os agentes encontraram uma motocicleta Honda PCX com placa aparente SRN-9B10. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que a moto também era produto de roubo, registrado em Duque de Caxias.

Os dois veículos foram apreendidos e recuperados. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ainda de acordo com a corporação, consultas realizadas pelo setor de inteligência da 126ª DP apontaram que o homem possui outras anotações criminais por delitos semelhantes.