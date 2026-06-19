Homem foi preso no Jardim EsperançaPolícia Civil
Homem é preso em Cabo Frio com carro e moto roubados
A ação foi realizada por policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), durante diligências da Operação Torniquete no bairro Jardim Esperança
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