Petkovic é um dos confirmados - Reprodução

Petkovic é um dos confirmados Reprodução

Publicado 18/06/2026 17:27

Cabo Frio - Cabo Frio recebe neste sábado (20) o 1º Encontro dos Ídolos do Futebol Brasileiro, evento beneficente que promete reunir grandes nomes que marcaram época nos gramados nacionais e internacionais. A partida será realizada às 16h, no Estádio Municipal Alair Corrêa, o Correão, em São Cristóvão, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Além de proporcionar ao público a oportunidade de rever craques que fizeram história no futebol, o encontro terá caráter solidário. A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que dará direito a um ingresso. Toda a arrecadação será destinada a instituições do município.

As trocas dos ingressos acontecerão nesta sexta-feira (19), das 9h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no bairro Portinho. Cada pessoa poderá retirar até quatro ingressos por CPF, mediante a entrega da mesma quantidade de quilos de alimentos. Os ingressos são limitados e a distribuição será encerrada assim que a capacidade máxima for atingida.

Entre os atletas já confirmados para o evento estão nomes consagrados como Petkovic, Júnior Baiano, Athirson, Zé Roberto, Obina, Mozer, Rondinelli, Jean, Fernandão, André Gomes, Marquinhos, Alexandre Colli e Nélio.

A expectativa é de casa cheia para o encontro, que une esporte, entretenimento e solidariedade em uma tarde especial para os amantes do futebol.

Troca de ingressos

Data: Sexta-feira (19)

Horário: Das 9h às 17h

Local: Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto – Av. Henrique Terra, s/nº, Portinho

Troca: 1 kg de alimento não perecível por ingresso

Limite: Até 4 ingressos por CPF