Allan Pierry, Pedro Coriolano e Jhonatan Oliveira - Reprodução

Allan Pierry, Pedro Coriolano e Jhonatan OliveiraReprodução

Publicado 17/06/2026 19:13

Cabo Frio - O último fim de semana foi de grandes conquistas para o jiu-jítsu de Cabo Frio. Três jovens atletas da cidade se destacaram no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, realizado no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, São Paulo, levando o nome do município ao pódio nacional.

Nascido e criado em Cabo Frio, Allan Pierry, de 15 anos, conquistou o bicampeonato brasileiro. Representando a academia Bravelion, sob orientação do mestre Alessandro Rampage, o atleta venceu três lutas por pontos até chegar ao título. O resultado é fruto de meses de preparação e dedicação aos treinos.

Outro destaque foi Pedro Coriolano, de apenas 11 anos, que se sagrou campeão brasileiro na categoria superpesado, competindo na faixa de 51,300 kg. Para alcançar o lugar mais alto do pódio, Pedro também precisou superar três adversários.

O município ainda comemorou o desempenho de Jhonatan Oliveira Nascimento, de 10 anos, que conquistou a medalha de bronze no Brasileiro. O atleta competiu na categoria Infantil 2, faixa cinza, e integra a equipe Bravelion, uma das academias de destaque da Região dos Lagos.



Apesar da pouca idade, Jhonatan já acumula resultados expressivos na carreira. Entre eles, o título de campeão do Rio Summer Kids 2026, o campeonato do Internacional Open Cabo Frio e medalhas conquistadas no Rio Spring Kids 2025, Rio Fall Kids 2025 e Teresópolis Kids 2026. O jovem também foi vice-campeão do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jítsu, representando Cabo Frio na categoria Infantil 1, faixa cinza.



As próximas competições de Jhonatan serão o Rio Winter Internacional Open, da CBJJ, e o Campeonato Brasileiro da CBJJD.



Já Pedro tem pela frente desafios importantes, como o Rio Winter Kids, o São Paulo Kids Internacional e o Vitória Kids Internacional, todos organizados pela CBJJ. Ele também está confirmado no Pan-Americano e no Mundial, promovidos pela CBJJO, além da possibilidade de retornar aos Estados Unidos para defender o título conquistado no Pan Kids, competição em que foi campeão no ano passado.