Foto:Reprodução
Poste cai durante a madrugada e deixa moradores sem energia no Cajueiro, em Cabo Frio
Estrutura tombou por volta das 2h na Travessa Fortuna 2; fios ficaram espalhados pela rua e moradores cobram solução da concessionária
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Cabo Frio abre inscrições para três Editais de fomento a projetos de Pontos de Cultura
Seleções públicas estão disponíveis no Diário Oficial do Município e as inscrições seguem até 15 de julho; resultado final será publicado no dia 20 de agosto
Obras de revitalização da Praça das Águas têm início em Cabo Frio
Projeto prevê fontes interativas, iluminação cênica, novo paisagismo e áreas de convivência; conclusão está prevista para novembro de 2026
Frente fria mantém tempo instável e Inmet alerta para tempestades
Previsão indica chuva ao longo desta terça-feira (16), ventos moderados e queda nas temperaturas em municípios da região
Carga de drogas avaliada em R$ 33,6 mil é apreendida em área de mata no Jacaré, em Cabo Frio
Cerca de 11 kg do entorpecente e embalagens foram encontrados após denúncia sobre armazenamento de drogas destinadas ao tráfico
Mulher se joga da Ponte Feliciano Sodré durante fuga após suposto furto em Cabo Frio
Ao notar que seria alcançada, a mulher se lançou da ponte, na altura do Costa Azul Iate Clube
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