Foto: - Reprodução

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Publicado 16/06/2026 17:42

Moradores da Travessa Fortuna 2, no bairro Cajueiro, em Cabo Frio, amanheceram nesta terça-feira (16) convivendo com um cenário de preocupação após a queda de um poste na via durante a madrugada.

Segundo relatos, a estrutura tombou por volta das 2h, deixando residências sem fornecimento de energia elétrica. Com a queda, diversos fios ficaram espalhados pelo chão e atravessados pela rua, dificultando a circulação de moradores e aumentando o receio de acidentes no local.

Fotos enviadas à reportagem mostram o poste caído ocupando parte da pista, enquanto cabos permanecem estendidos ao longo da travessa. Em alguns trechos, os fios passam próximos às entradas das residências e áreas de circulação de pedestres.

Os moradores informaram que a Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo serviço de energia, foi acionada ainda durante a madrugada e que protocolos de atendimento foram abertos. No entanto, até o momento do registro da ocorrência, o problema ainda não havia sido resolvido.

Além da falta de energia, a principal preocupação dos moradores é a segurança. Eles temem que alguém se machuque ao passar pelo local ou que veículos sejam atingidos pelos cabos espalhados pela via.

A reportagem solicitou um posicionamento da Enel sobre a ocorrência, questionando as providências adotadas e a previsão para o reparo da rede elétrica. O espaço segue aberto para manifestação da concessionária.