Com a queda, mulher teve ferimentos no tornozelo - Portal RC24h

Com a queda, mulher teve ferimentos no tornozeloPortal RC24h

Publicado 15/06/2026 19:24

Cabo Frio - Uma mulher foi presa na tarde deste sábado (13), em Cabo Frio, após uma suposta tentativa de furto em uma loja da cidade. A ocorrência mobilizou equipes de segurança, policiais e o Corpo de Bombeiros nas proximidades do Canal Itajuru.



De acordo com relatos de testemunhas, a suspeita teria furtado produtos do estabelecimento e, ao perceber que estava sendo seguida, descartou uma sacola contendo os itens nas proximidades do canal. Em seguida, ela teria tentado fugir pela Ponte Feliciano Sodré.



Ainda segundo as informações, ao notar que seria alcançada, a mulher se lançou da ponte, na altura do Costa Azul Iate Clube. Durante a queda, ela teria atingido as pedras às margens do canal, sofrendo uma lesão no pé, apontada por testemunhas como uma possível fratura.



Policiais foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à suspeita, que foi encaminhada para atendimento médico.



Após receber assistência, a mulher será conduzida à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da suspeita nem sobre os produtos que teriam sido furtados.