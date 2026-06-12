Momento do furto - Foto: Reprodução

Momento do furto Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 15:51

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furtou uma bandeira do Brasil que fazia parte da decoração temática da Copa em um depósito de bebidas localizado no Centro de Cabo Frio. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (10) e gerou indignação entre funcionários, comerciantes e moradores da região.

As imagens mostram o suspeito se aproximando do estabelecimento e retirando a bandeira que havia sido instalada na fachada do comércio como parte da ornamentação preparada para o período esportivo. Após pegar o item, ele deixa o local.

O proprietário do depósito lamentou o ocorrido e destacou que a decoração havia sido montada com dedicação pelos próprios funcionários. Segundo ele, além do prejuízo material, o episódio reforça o sentimento de insegurança enfrentado diariamente por quem trabalha no comércio da cidade.

“Meus funcionários decoraram com o maior carinho. A gente faz investimento para deixar tudo bonito e, infelizmente, vive em alerta o tempo todo. Já roubaram bicicleta de carga, mercadorias dentro da loja e os funcionários trabalham apreensivos”, desabafou.

As imagens captadas pelo sistema de monitoramento poderão auxiliar na identificação do autor.