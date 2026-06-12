Praia do Forte em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Praia do Forte em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 15:48

A atuação de um sistema de baixa pressão aliado à passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável na Região dos Lagos neste Dia dos Namorados e ao longo deste fim de semana. De acordo com o boletim do Projeto Costa do Sol de Defesa Civil, há previsão de chuva em diferentes momentos entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), além de variação na nebulosidade e mudanças na direção dos ventos.

Nesta sexta-feira (12), o dia começou com céu encoberto e redução da nebulosidade nas primeiras horas da manhã. No entanto, a formação de nuvens volta a aumentar a partir do fim da tarde, com possibilidade de chuva durante a noite. A chance de precipitação é de 60%, com volume estimado em 1,2 milímetro.

As temperaturas devem variar entre 17°C e 29°C. A umidade relativa do ar ficará entre 66% e 95%. Os ventos sopram do nordeste pela manhã, com velocidade média de 5 km/h e rajadas de até 23 km/h, mudando para sudoeste durante a madrugada.

Para o sábado (13), a previsão indica manutenção da instabilidade. O céu deve permanecer com poucas nuvens e formação de névoa ao amanhecer, mas a nebulosidade aumenta novamente no fim da tarde. Há 50% de chance de chuviscos isolados, com acumulado previsto de 0,4 milímetro. Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 28°C.

No domingo (14), o tempo continua instável, com céu variando entre encoberto e nublado. A possibilidade de chuva aumenta durante a noite, com 40% de chance de precipitação e volume estimado em 4 milímetros. A temperatura máxima deve cair para 25°C, enquanto a mínima permanece em 19°C.

No mar, as condições seguem favoráveis para atenção redobrada de pescadores e praticantes de atividades náuticas. Nesta sexta-feira, as ondas nas praias da região variam entre 0,40 metro e 0,90 metro. Em mar aberto, a ondulação fica entre 1,30 metro e 1,60 metro. Para domingo, a tendência é de aumento na altura das ondas, que podem atingir 1,60 metro no litoral.

A temperatura do mar permanece estável em 23°C nas praias de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e também na Lagoa de Araruama.

A orientação da Defesa Civil é para que moradores e visitantes acompanhem as atualizações dos boletins meteorológicos, especialmente diante da possibilidade de mudanças nas condições climáticas ao longo do fim de semana.