Gleison Silva de Souza, conhecido como "Roque"Polícia Civil
Suspeito de homicídio em Casimiro é preso em Cabo Frio com pistola 9 mm e moto roubada
Investigado por assassinato ocorrido em abril, homem foi localizado no Parque Eldorado II; segundo a Polícia Civil, ele já usava tornozeleira eletrônica por condenação anterior por tráfico
Suspeito de homicídio em Casimiro é preso em Cabo Frio com pistola 9 mm e moto roubada
Investigado por assassinato ocorrido em abril, homem foi localizado no Parque Eldorado II; segundo a Polícia Civil, ele já usava tornozeleira eletrônica por condenação anterior por tráfico
Batida entre dois carros termina com capotamento na Av. Wilson Mendes, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na altura do bairro Porto do Carro, nesta quarta-feira (10); ocupantes do Jeep foram retirados por populares e não há informações de feridos
Projeto da Prefeitura de Cabo Frio é reconhecido pela ONU como Ação Oficial da Década dos Oceanos
Iniciativa da Secretaria Adjunta de Economia Azul e Biotecnologia passa a integrar programa internacional da ONU e reforça o protagonismo do município em inovação, sustentabilidade e biotecnologia marinha
Operação prende homem em flagrante por violência doméstica contra mulher
A vítima procurou a Deam Cabo Frio e relatou que vinha sofrendo agressões físicas constantes por parte do companheiro. Segundo seu depoimento, na semana passada ela já havia sido espancada, apresentando ainda marcas das agressões pelo corpo
Cabo Frio promove Arena da Copa com transmissão dos jogos do Brasil
Estruturas serão montadas em Tamoios, Jardim Esperança e São Cristóvão para reunir torcedores durante a Copa do Mundo de 2026, com telões, atrações musicais e espaço de convivência
Homem é morto a tiros dentro de bar em distrito de Cabo Frio
Crime aconteceu na noite deste domingo (8), em Unamar, no distrito de Tamoios; polícia investiga o caso
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