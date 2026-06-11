Gleison Silva de Souza, conhecido como "Roque" - Polícia Civil

Gleison Silva de Souza, conhecido como "Roque"Polícia Civil

Publicado 11/06/2026 17:43

Cabo Frio - Policiais civis da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prenderam, na manhã desta quarta-feira (10), Gleison Silva de Souza, conhecido como “Roque”, durante uma ação conjunta entre a 121ª DP de Casimiro de Abreu e a 126ª DP de Cabo Frio.

Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Única de Casimiro de Abreu por envolvimento em um homicídio registrado no dia 1º de abril deste ano. A operação foi coordenada pela delegada titular da 121ª DP, Carla Tavares.

De acordo com as investigações, Gleison é apontado como um dos envolvidos no crime. A motivação estaria relacionada a um suposto relacionamento da vítima com a ex-companheira de um dos autores do assassinato.

Após compartilhamento de informações de inteligência, os agentes localizaram o suspeito em uma residência no bairro Parque Eldorado II, em Cabo Frio. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros — do mesmo calibre da arma utilizada no homicídio investigado — e uma motocicleta com motor oriundo de roubo.

Além do mandado de prisão temporária pelo homicídio, Gleison foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Segundo a Polícia Civil, ele também utilizava tornozeleira eletrônica em razão de condenação anterior por tráfico de drogas.

As investigações apontam que Roque é o segundo suspeito preso pelo caso. Um dos envolvidos havia sido detido em flagrante no dia do crime. Um terceiro investigado segue foragido.

Após os procedimentos na delegacia, Gleison foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.