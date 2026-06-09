A vítima foi atacada dentro de um estabelecimento localizado no Condomínio Gravataí - Reprodução

A vítima foi atacada dentro de um estabelecimento localizado no Condomínio GravataíReprodução

Publicado 09/06/2026 20:01

Cabo Frio - Um homem foi assassinado a tiros enquanto estava em um bar na noite deste domingo (8), em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A vítima, identificada preliminarmente como Gomes, foi atacada dentro de um estabelecimento localizado no Condomínio Gravataí 1 e morreu antes da chegada do socorro.



O crime aconteceu por volta das 21h. As circunstâncias do homicídio ainda são investigadas e, até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do ataque.



Policiais militares e civis estiveram no local para atender a ocorrência. Em seguida, foi realizada a perícia técnica, que vai auxiliar no esclarecimento do caso.



Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



O registro da ocorrência foi feito na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), responsável pelas investigações.