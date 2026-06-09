A vítima foi atacada dentro de um estabelecimento localizado no Condomínio GravataíReprodução
O crime aconteceu por volta das 21h. As circunstâncias do homicídio ainda são investigadas e, até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do ataque.
Policiais militares e civis estiveram no local para atender a ocorrência. Em seguida, foi realizada a perícia técnica, que vai auxiliar no esclarecimento do caso.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.
O registro da ocorrência foi feito na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), responsável pelas investigações.
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