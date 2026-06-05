Jogos Escolares do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Jogos Escolares do Rio de JaneiroFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2026 18:41 | Atualizado 06/06/2026 13:07

A Região dos Lagos será um dos centros do esporte estudantil fluminense neste fim de semana com a realização das disputas de vôlei dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), em Araruama. As competições acontecerão nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo João Batista Soares, localizado na Praia do Hospício. O evento reunirá estudantes-atletas de diversos municípios do entorno, que buscam classificação para as próximas fases dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro.







Ao longo dos dois dias de competição, jovens atletas terão a oportunidade de representar suas escolas em uma das maiores competições estudantis do estado. A realização das partidas em Araruama reforça a importância da Região dos Lagos no cenário esportivo fluminense e proporciona aos estudantes a oportunidade de competir em alto nível, fortalecendo o intercâmbio entre atletas de diferentes municípios.







No sábado, 6 de junho, as equipes da região Serrana/Lagos entram em quadra para mais uma rodada de disputas que prometem movimentar o cenário esportivo regional. Já no domingo, 7 de junho, será a vez das equipes femininas darem sequência à competição, buscando a classificação para as próximas etapas dos Jogos Escolares.







Além da disputa por medalhas e vagas nas fases seguintes, o evento promove a integração entre estudantes de diferentes cidades, fortalece o esporte escolar e incentiva a prática esportiva como ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento social.







A realização dos Jogos Escolares na Região dos Lagos também representa uma importante oportunidade para que talentos locais sejam observados e possam seguir carreira em competições estaduais e nacionais. Historicamente, a região tem revelado atletas em diversas modalidades, reforçando sua vocação esportiva e o investimento crescente no esporte educacional.







Com expectativa de boa participação das delegações escolares e presença de familiares, professores e comunidades escolares, Araruama se prepara para receber mais um fim de semana de celebração do esporte e da juventude fluminense.







Serviço



Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ)



Modalidade: Vôlei – Região Serrana/Lagos



Data: 6 e 7 de junho de 2026



Horário: A partir das 8h



Local: Ginásio Poliesportivo João Batista Soares



Endereço: Avenida Prefeito Afrânio Valadares, s/nº, Praia do Hospício, Araruama (RJ)

Jogos Escolares Foto: Reprodução





