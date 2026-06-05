Jogos Escolares do Rio de JaneiroFoto: Reprodução
Ao longo dos dois dias de competição, jovens atletas terão a oportunidade de representar suas escolas em uma das maiores competições estudantis do estado. A realização das partidas em Araruama reforça a importância da Região dos Lagos no cenário esportivo fluminense e proporciona aos estudantes a oportunidade de competir em alto nível, fortalecendo o intercâmbio entre atletas de diferentes municípios.
No sábado, 6 de junho, as equipes da região Serrana/Lagos entram em quadra para mais uma rodada de disputas que prometem movimentar o cenário esportivo regional. Já no domingo, 7 de junho, será a vez das equipes femininas darem sequência à competição, buscando a classificação para as próximas etapas dos Jogos Escolares.
Além da disputa por medalhas e vagas nas fases seguintes, o evento promove a integração entre estudantes de diferentes cidades, fortalece o esporte escolar e incentiva a prática esportiva como ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento social.
A realização dos Jogos Escolares na Região dos Lagos também representa uma importante oportunidade para que talentos locais sejam observados e possam seguir carreira em competições estaduais e nacionais. Historicamente, a região tem revelado atletas em diversas modalidades, reforçando sua vocação esportiva e o investimento crescente no esporte educacional.
Com expectativa de boa participação das delegações escolares e presença de familiares, professores e comunidades escolares, Araruama se prepara para receber mais um fim de semana de celebração do esporte e da juventude fluminense.
Serviço
Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ)
Modalidade: Vôlei – Região Serrana/Lagos
Data: 6 e 7 de junho de 2026
Horário: A partir das 8h
Local: Ginásio Poliesportivo João Batista Soares
Endereço: Avenida Prefeito Afrânio Valadares, s/nº, Praia do Hospício, Araruama (RJ)
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